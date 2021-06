Carmelo Anthony ha fallito 11 volte ai playoff NBA: questo è un record

Carmelo Anthony non ha avuto la migliore uscita durante il suo giro con i Denver Nuggets. Quando è tornato a Mile High City nei playoff NBA di quest’anno, la folla dei Nuggets lo ha accolto a bocca aperta, inondandolo di insulti.

Ora, per inciso, e in un crudele scherzo del destino, i Nuggets, di tutte le squadre, hanno consegnato ad Anthony un record imbarazzante. Dopo che i Portland Trail Blazers sono stati eliminati in gara-6, Carmelo Anthony ha subito la sua sconfitta numero 11 nei playoff NBA, raggiungendo così l’ex NBA Terry Porter per il maggior numero di eliminazioni senza vittoria di una serie nella storia dell’NBA.

Carmelo Anthony ha collezionato 11 presenze ai playoff NBA in carriera in cui la sua squadra non è riuscita a vincere nemmeno una serie.

