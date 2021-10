NBA – Lakers, la serata più amara che dolce di Russell Westbrook

Russell Westbrook è tornato nella sua Oklahoma City per la prima volta con la maglia dei Lakers. Trasferta dolorosissima per lui e i gialloviola, rimontati incredibilmente da OKC.

Anche a livello personale la serata è stata più amara che dolce per Westbrook. Da una parte ha fatto registrare la prima tripla doppia con la maglia di Los Angeles, mettendo insieme 20 punti, 14 rimbalzi e 13 assist. Dall’altra però l’ha trasformata in una quadrupla doppia, aggiungendo anche 10 palle perse.

È la sesta volta in carriera che gli capita una serata del genere. Dal 1985 è il giocatore NBA ad aver fatto registrare più volte (6) questa quadrupla doppia particolare, esattamente il doppio rispetto al secondo in classifica, James Harden.

Most quadruple-hobbles (triple-double with 10 turnovers) since 1985: 6 — Russell Westbrook

3 — James Harden

1 — 6 players tied pic.twitter.com/dyFNASfGxy — StatMuse (@statmuse) October 28, 2021

Come se non bastasse è arrivata anche una espulsione nelle ultimissime battute del match. Westbrook, infatti, non ha gradito la schiacciata di Darius Bazley a match ormai finito. È andato a muso duro con l’avversario, rimediando il secondo tecnico di serata che gli è valso l’espulsione.

A fine gara ha commentato duramente l’episodio.

Sono uno da vecchia scuola, non riesco a farmi scivolare addosso avvenimenti del genere. Nel basket queste cose non si fanno, punto e basta. A partita finita non esistono certi comportamenti, non mi è piaciuto per niente ciò che ha fatto.