NBA – Los Angeles Lakers, rimonta da record subita da Oklahoma City

Avvio di stagione difficilissimo per i Los Angeles Lakers, alle prese con diversi problemi fisici (su tutti quelli di LeBron James) e con due sole vittorie su cinque partite.

L’ultimo ko è arrivato nella notte contro gli Oklahoma City Thunder. Una sconfitta dolorosissima perché arrivata con una rimonta incredibile da parte di OKC. I Lakers, infatti, conducevano di ben 26 punti ma alla fine hanno perso di 8, 123-115.

Mai, negli ultimi 25 anni, i gialloviola avevano dissipato una vantaggio così consistente. Fra regular season e playoff i Lakers si sono ritrovati 230 volte avanti di almeno 25 punti e avevano sempre vinto, prima di questa notte.

The Lakers entered play with a 230-0 record (including playoffs) when leading by at least 25 points in a game over the last 25 seasons.

They led by 26 tonight, their largest blown lead over that span. pic.twitter.com/2fd5GdH5Dd

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 28, 2021