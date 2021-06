Dennis Schroder nei mesi scorsi ha rifiutato un’offerta di rinnovo da parte dei Los Angeles Lakers. Il tedesco sarà free agent in estate ed ha respinto un quadriennale da 84 milioni di dollari complessivi, pensando di poter guadagnare di più nella offseason. Schroder ha giocato un’ottima stagione, anche considerato il ruolo più rilevante del previsto giocato a causa degli infortuni di James e Davis. Tuttavia nei Playoff, in questa prima serie contro Phoenix, sta deludendo e in Gara-5 ha stabilito addirittura un record di franchigia negativo.

Come se non bastasse, i segnali di una sua permanenza ai Lakers si fanno più tenui se si guarda ai suoi social. Su Instagram nelle scorse ore Schroder ha rimosso dalla propria bio “giocatore dei Los Angeles Lakers”, quando la stagione giallo-viola deve ancora finire. I Lakers proveranno a portare la serie contro i Suns a Gara-7 e Dennis Schroder dovrebbe partire in quintetto, ma ora non è escluso che questa implicita frustrazione non sia dovuta ad una “retrocessione” in panchina. Nelle scorse ore il suo compagno Andre Drummond aveva pubblicato un tweet criptico che sembrava suggerire un ruolo più marginale anche per lui.

Dennis has removed “PG for the Los Angeles Lakers 🟣🟡” from his bio 😬 pic.twitter.com/WnX0G49CIg — The Laker Files (@LakerFiles) June 3, 2021

