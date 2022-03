Piccolo momento di colore durante l’ultima gara tra Los Angeles Lakers e Washington Wizards. All’interno dell’ennesima prestazione grandiosa di LeBron James, autore di 50 punti, la superstar giallo-viola ha realizzato una spettacolare schiacciata in contropiede. La giocata ha mandato in visibilio la Crypto.com Arena, LeBron si è fermato per qualche secondo a guardare le tribune con faccia seria. In particolare ha colpito un’occhiataccia che James ha lanciato alla fidanzata di Kyle Kuzma, la modella Winnie Harlow, seduta in prima fila (nel video la ragazza con la canottiera di fianco al signore col maglione giallo).

Nessuna polemica, visto che anche la ragazza ha reagito ridendo. Probabilmente, viste le numerose stagioni disputate insieme a Kuzma ad LA, LeBron conosce bene anche Harlow.

LeBron scored 12 straight points then stared down Kuzma’s girl LMAOOOOO pic.twitter.com/uyZnqISdFF — Sam Yeezy (@samstaydipped) March 12, 2022

Lo stesso Kuzma, che nella partita ha realizzato 23 punti, ha salutato con affetto LeBron James al termine della partita, la sua prima in casa dei Lakers dopo la trade.

once upon a time pic.twitter.com/ODq09jNwpg — Rob Perez (@WorldWideWob) March 12, 2022