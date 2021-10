Con le tante aggiunte estive, il quintetto titolare dei Los Angeles Lakers per la stagione 2021-22 rimaneva un’incognita. Lo stesso Frank Vogel ieri, davanti ai giornalisti, non aveva voluto svelarlo per non avvantaggiare gli avversari. Secondo Yahoo!Sports, lo starting five che i Lakers schiereranno questa notte contro i Golden State Warriors sarà composto da Russell Westbrook, Kent Bazemore, LeBron James, Anthony Davis e DeAndre Jordan.

Sono quindi Bazemore e Jordan che, almeno per la prima partita, inizieranno al fianco dei Big Three. Ci si aspetta comunque che Davis giochi parecchi minuti da 5, il minutaggio di Jordan potrebbe dunque essere ridotto. Per la gara contro gli Warriors saranno indisponibili Trevor Arizan, Talen Horton-Tucker, Malik Monk e Kendrick Nunn.