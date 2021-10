Karl-Anthony Towns è sempre stato uno dei lunghi più talentuosi della NBA, fin da quando i Minnesota Timberwolves lo scelsero con la prima chiamata assoluta nel 2015. Ciò che gli è mancata finora è probabilmente la cattiveria agonistica, cosa già puntualizzata da Jimmy Butler nei mesi in cui i due sono stati compagni di squadra.

Con la nuova stagione alle porte, Towns sa di migliorare proprio in questo aspetto. Per questo motivo il centro ha deciso di adottare un nuovo rituale pre-partita, che a sentirlo ha dell’inquietante. Come riportato da Dane Moore, KAT ha ammesso che in questa stagione, a partire dalla preseason, ha preso l’abitudine di guardare un video nel quale due gorilla lottano fino alla morte.

Ho sentito che Kobe, prima delle partite, ascoltava delle canzoni di Halloween perché lo caricavano. Io ho iniziato a guardare il video di due gorilla che lottano, prima di ogni partita. Sono dipendente da questa cosa. Voglio vedere chi ha la meglio secondo le leggi della natura. Guardo i gorilla combattere per tutto il giorno. So che se fossi in quel video, ne uscirei vivo. Qualcuno deve morire, ma non sarò di certo io.

Karl-Anthony Towns talking about how he’s addicted to watching gorilla’s fight: “I know if I’m in that video, I’m leaving out alive. Someone gotta die. Ain’t gonna be me.” Full KAT gorilla quote… https://t.co/5iUKYj950a pic.twitter.com/M35F4iqMOc — Dane Moore (@DaneMooreNBA) October 19, 2021