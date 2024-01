Nikola Jokic entra nella storia dell’NBA con una prestazione UNICA!

Nikola Jokic ha sfoderato una prestazione magistrale, dimostrando di saper incidere sul gioco senza fare affidamento solo sui canestri realizzati, mentre i Denver Nuggets hanno superato senza problemi i Detroit Pistons, infliggendo loro la diciottesima sconfitta consecutiva in trasferta con una vittoria per 131 a 114 nella notte di domenica.

Jokic è diventato il primo giocatore nella storia dell’NBA a realizzare 15+ assist, 5+ rimbalzi e 5+ stoppate pur segnando meno di 5 punti in una partita.

The first player in NBA history to record

15+ assists

5+ rebounds

5+ blocks

Less than 5 points

in a game. pic.twitter.com/ScirPXEBqY

— StatMuse (@statmuse) January 8, 2024