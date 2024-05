Andrew Nembhard, l’EROE degli Indiana Pacers che non ti aspetti!

A Indianapolis, Haliburton ha segnato 35 punti e Andrew Nembhard è emerso come l’eroe che non ti aspetti, realizzando un canestro da tre punti mentre il cronometro stava per scadere per portare i Pacers in vantaggio 109 a 106 a 17,8 secondi dalla fine.

Era solo il suo secondo canestro della serata, ma ha ribaltato definitivamente le sorti di una battaglia fisica e combattuta in cui i Pacers hanno ceduto un vantaggio iniziale di 12 punti e hanno rimontato da 9 punti di svantaggio nel quarto quarto.

“Ho messo Nembhard in una situazione difficile e lui ha fatto un tiro incredibile”, ha detto Haliburton, che ha passato la palla a Andrew Nembhard a solo 4 secondi sul cronometro dopo essersi trovato nell’impossibilità di tirare di fronte alla difesa brulicante dei Knicks. “Un tiro grande, grande. Si è fatto avanti nel momento in cui avevamo più bisogno di lui”.

Andrew Nembhard knocks down the three to take the lead with 16 seconds remaining

Haliburton ha realizzato 6 dei 12 tiri da tre punti di Indiana. Pascal Siakam ha segnato 26 punti e Myles Turner ne ha aggiunti 21 e 10 rimbalzi per i Pacers. Stiamo a vedere se la formazione di Indianapolis vincerà la prossima e quindi tornerà a New York sul 2 a 2.

