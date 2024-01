Giannis Antetokounmpo pensa che anche chi lava le divise dei Bucks debba fare meglio

I Milwaukee Bucks non stanno vivendo un periodo felicissimo: dopo 7W consecutive, hanno perso 4 delle successive 7 partite e ora sono 3.5 gare dietro i Boston Celtics, al secondo posto ad Est. La situazione non piace ovviamente a Giannis Antetokounmpo, il quale ha provato a motivare non solo i compagni ma tutto l’ambiente intorno alla squadra.

Dopo l’ultimo KO contro Houston, in cui ha segnato 48 punti con 17 rimbalzi, Giannis ha dichiarato:

Dobbiamo migliorare, dobbiamo giocare meglio e difendere meglio, dobbiamo fidarci di più uno dell’altro e dobbiamo essere allenati meglio. Ogni singolo aspetto deve essere migliorato. A partire dall’equipment manager, deve lavare meglio le nostre divise. La panchina deve fare meglio, il leader della squadra devono essere più vocali, dobbiamo segnare più tiri, dobbiamo difendere meglio, dobbiamo avere una strategia migliore, dobbiamo essere migliori. Abbiamo 4 mesi per migliorare, vedremo.

Nelle prossime partite Milwaukee attende i Jazz, lo scontro diretto contro i Celtics, Golden State e Sacramento, tutte in casa. Vedremo se Giannis Antetokounmpo e i suoi compagni riusciranno a invertire la tendenza.