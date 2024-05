Si è ufficialmente conclusa la carriera di Bruno Cerella

L’annuncio era arrivato ormai qualche mese fa, ma ieri sera si è giocata l’ultima partita della carriera di Bruno Cerella. Il giocatore argentino da un paio di anni militava nella Blu Basket Treviglio in Serie A2: la squadra lombarda ieri sera ha perso Gara-3 contro la Fortitudo Bologna, salutando la stagione e dando così l’ufficialità del ritiro di Cerella.

Bruno Cerella, che in carriera ha indossato le maglie di Teramo, Varese, Milano, Venezia e appunto Treviglio facendosi amare da tutte le tifoserie, compirà 38 anni il prossimo luglio. Nell’ultima stagione in A2 ha segnato 2.9 punti di media, raggiungendo i Playoff come settima classificata del Girone Verde. Per il 27 giugno l’argentino ha organizzato insieme all’amico Tommaso Marino, anche lui arrivato al passo del ritiro, una partita celebrativa con tanti amici, nelle scorse settimane c’è stato invece un evento durante il quale sono state messe all’asta varie maglie e il ricavato donato a Slums Dunk, il progetto benefico che portano avanti insieme da tanti anni.

Proprio Marino era presente ieri sera a Treviglio per quella che alla fine si è rivelata essere l’ultima partita della carriera di Cerella. Ma non c’era solo lui: ad esempio in tribuna si è potuto vedere anche Stefano Tonut, compagno di Cerella a Venezia.

Nella sua ultima gara, Cerella è stato tra i migliori in campo con 14 punti, 9 rimbalzi e 4/5 da tre punti, compresa una tripla da centrocampo sulla sirena dell’OT (inutile ai fini del risultato, 63-64, ma sicuramente suggestiva).