NBA – Paul George si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Sono la star più criticata”

Paul George sembra essere tornato ad esprimersi al massimo delle sue possibilità. Dopo l’infortunio di Kawhi Leonard, PG ha alzato ulteriormente il livello del suo rendimento.

In gara 5 contro i Phoenix Suns, la stella dei Los Angeles Clippers ha messo a segno 41 punti, trascinando i suoi alla vittoria 102-116 che è valsa il punto del 3-2 nella finale della Western Conference.

Nella conferenza stampa post partita George si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo ai detrattori.

Vengo criticato molto più delle altre star ma non mi interessa più di tanto. La gente è libera di pensare ciò che vuole, non me ne preoccupo e continuerò a scendere in campo dando tutto me stesso. Anche a me piacerebbe tirare con il 70% tutte le sere ma non è possibile. La serie? I Suns per chiuderla devono batterci un’altra volta…