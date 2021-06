La superstar dei Los Angeles Clippers, Paul George, ha ora inciso il suo nome nella storia dei playoff NBA con una prestazione a dir poco fenomenale in gara-5 contro i Phoenix Suns.

George è stata la stella più brillante presso The Valley questa notte poiché il 31enne ha segnato ben 41 punti nel tentativo di aiutare a tenere vivere le speranze dei Clippers.

Vista l’assenza di Kawhi Leonard, Paul George si è fatto strada in NBA entrando in una classifica dove ci sono i più grandi marcatori NBA di sempre ai playoff . La prestazione da 41 punti di George è la sua 18esima partita playoff consecutiva in questa stagione in cui è stato in grado di segnare almeno 20 punti. Ora si unisce a personaggi come la leggenda dei Chicago Bulls Michael Jordan, l’icona dei Los Angeles Lakers Kobe Bryant e la superstar dei Brooklyn Nets Kevin Durant.

Elite company for Paul George. He deserves his flowers for this playoff run so far 💐 pic.twitter.com/xhr2gWSjlH — SportsCenter (@SportsCenter) June 29, 2021

Non poco per Paul George essere tra i migliori marcatori playoff NBA di sempre. La cosa più importante è che PG13 ha dato la possibilità ai Los Angeles Clippers di giocarsi gara-6 contro i Phoenix Suns e ora sperano di poter portare la serie a gara-7.

