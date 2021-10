NBA – Paul Pierce attacca Ben Simmons: “Deve essere proprio uno s******”

Il caso Ben Simmons continua a tenere banco in NBA, anche fra gli addetti ai lavori.

Ne ha parlato anche Paul Pierce, ospite del podcast di Cedric Maxwell, citando la cacciata dall’allenamento dell’australiano di qualche giorno fa.

Farsi cacciare dall’allenamento da Doc Rivers è gravissimo, è una cosa che non ho mai visto, forse una sola volta. Doc non caccerebbe mai nessuno senza un valido motivo, bisogna essere proprio degli s****** per farsi mandare via da lui. È uno degli allenatori più comprensivi, ascolta tantissimo i giocatori. Penso che a questo punto non ci siano margini per sistemare le cose, la situazione è compromessa.