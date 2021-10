Continua a peggiorare il clima intorno a Ben Simmons, da settimana scorsa tornato a Philadelphia. Se il suo atteggiamento svogliato era apparso molto evidente dai video degli allenamenti di ieri, oggi per l’australiano è arrivata addirittura una sospensione. Simmons si è allenato, ma come raccontato da coach Doc Rivers è stato cacciato dalla palestra nel corso della seduta per “comportamento dannoso alla squadra”.

Per lo stesso motivo i Sixers hanno deciso di sospendere Ben Simmons per la prima partita stagionale contro New Orleans. Il giocatore non percepirà quindi lo stipendio nemmeno per la prossima gara, dopo aver perso già un milione di dollari finora per non essersi presentato al training camp e in preseason.

Simmons’ reluctance to physically and mentally engage with the Sixers since his return has been a consistent theme, sources tell ESPN. https://t.co/bG1Cs2EuZ4 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 19, 2021