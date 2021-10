Napoli, niente Theodore: scelto il sostituto di Josh Mayo

Josh Mayo ha lasciato la Ge.Vi Napoli per motivi familiari, la squadra negli ultimi giorni è tornata quindi sul mercato vagliando diversi nomi. Ieri si era parlato di Jordan Theodore, che secondo alcuni era in trattativa avanzata con Napoli. L’americano aveva subito smentito, scrivendo su Twitter di essere “in trattativa avanzata con sua figlia”.

I’m in advanced talks with my daughter — Jordan Theodore (@J__Theo25) October 26, 2021

Napoli ha quindi virato su un altro nome e, secondo Mario Canfora della Gazzetta dello Sport, alla fine avrebbe scelto Kalin Lucas. L’americano, point guard esperta di 32 anni, ha iniziato la stagione in Portorico, ai Gigantes de Carolina. In passato Lucas ha giocato anche in Europa con Olympiacos, TED Ankara, Hapoel Gerusalemme, Stella Rossa e Maccabi Haifa. Per lui anche 2 presenze totali in NBA, una a Memphis e una a Detroit.