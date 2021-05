NBA – Portland, Damian Lillard mai così male ai playoff ma contro Denver può bastare

I Portland Trail Blazers hanno battuto 115-95 i Denver Nuggets in gara 4 del primo turno. La serie è così andata sul 2-2, mandando su tutte le furie coach Mike Malone.

In casa Portland il protagonista in positivo non è stato, per una volta, Damian Lillard. La stella dei Blazers, infatti, ha chiuso solamente con 10 punti e 1/10 al tiro. Si tratta della percentuale più bassa di sempre in una gara di post season per Dame, arrivata però dopo tre partite irreali.

Sono pochissime le gare che Lillard ha chiuso con così pochi punti e ancora quelle in cui Portland è riuscita a vincere comunque. L’ultima risale al 2015 e curiosamente era proprio contro i Denver Nuggets.

Before today, the last time the Blazers won a game with Lillard scoring 10 points or fewer was…

vs the Nuggets in 2015.

(Submitted by @KohlhuberN) pic.twitter.com/bI58WvLBhP

— StatMuse (@statmuse) May 30, 2021