Stanotte gli Washington Wizards saranno chiamati ad evitare il 3-0 nella serie contro i Philadelphia 76ers. Potrebbero però doverlo fare senza Russell Westbrook, uscito anzitempo in Gara-2 per un infortunio alla caviglia in occasione dell’ormai celebre episodio dei popcorn. Gli Wizards avevano già classificato Westbrook come questionable, cioè in dubbio, in campo al 50%.

A poche ore dalla palla a due, fissata per l’1 ora italiana, Westbrook rimane in dubbio. Anzi: sarà game-time decision, cioè si deciderà solo negli ultimi minuti disponibili. La point guard di Washington nelle prime 2 gare della serie ha segnato rispettivamente 16 e 10 punti, in Gara-2 ha tirato solo col 20% dal campo.

Washington Wizards say Russell Westbrook (ankle) is a game-time decision tonight against the Philadelphia 76ers. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 29, 2021

