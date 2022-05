I Golden State Warriors hanno più di un motivo valido per non provare particolare simpatia nei confronti di Dillon Brooks. Il giocatore è salito agli onori della cronaca nella serie di quest’anno per aver infortunato Gary Payton II in Gara-2 e anche in Gara-6 si è visto fischiare un Flagrant 1 per aver spinto Steph Curry a terra. Al termine della partita, con i Grizzlies eliminati 4-2, Brooks ha rilasciato alcune dichiarazioni infuocate nei confronti degli Warriors e del loro futuro.

Noi siamo giovani, loro invece stanno invecchiando. Sanno che saremo qui ogni singola stagione. Affrontare gli Warriors è stato fantastico, è importante per noi. Ci porteremo questa serie nella mente anche in estate e saremo pronti a fronteggiarli di nuovo. Morant è una delle migliori point guard in NBA, lo sapete: sarebbe stato diverso con lui, ma abbiamo fatto ciò che abbiamo potuto.

Pronta la risposta di Steph Curry, ai microfoni di The Athletic:

Brooks continua a dire cose pazze. Si è già auto-definito una dinastia, quindi vedete un po’ voi. Avanziamo al prossimo turno, alle Finali della Western Conference. Siamo tornati!