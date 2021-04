NBA – Stephen Curry frantuma un altro record relativo al tiro da tre punti

La prestazione sontuosa contro i Milwauakee Bucks ha permesso a Stephen Curry di infrangere un altro record.

Il giocatore dei Golden State Warriors, infatti, è diventato l’unico nella storia della NBA ad aver segnato almeno 200 tiri da tre punti in almeno otto stagioni. Curry con le cinque triple segnato contro i Bucks è arrivato a quota 201 in questa stagione.

Non è riuscito a raggiungere il record con otto campionati consecutivi solamente per l’infortunio patito lo scorso anno. Nei sette precedenti, invece, ce l’aveva fatta abbondantemente.

2020/21 = 201/493 (40,8%) in 43 partite

2018/19 = 354/810 (43,7%) in 69 partite

2017/18 = 212/501 (42,3%) in 51 partite

2016/17 = 324/789 (41,1%) in 79 partite

2015/16 = 402/886 (45,4%) in 79 partite

2014/15 = 286/646 (44,3%) in 80 partite

2013/14 = 261/615 (42,4%) in 78 partite

2012/2013 = 272/600 (45,3%) in 78 partite

Fonte: Sky Sport

