NBA – Stephen Curry è irreale: i Golden State Warriors battono i Milwaukee Bucks in rimonta

Partita pazzesca di Stephen Curry per trascinare Golden State al successo 121-122 su Milwuakee.

Per il fenomeno degli Warriors una prestazione da 41 punti complessivi ma è il secondo tempo a risultare irreale con 19 punti nel terzo periodo, 11 nell’ultimo e un 10/14 al tiro che lascia poco spazio alle repliche.

La rimonta di Golden State, con questo Curry, è inesorabile contro i Bucks che hanno lasciato a riposo Giannis Antetokounmpo. Non bastano i soliti Middleton (28 + 7 assist) e Holiday (29) né il buon apporto della panchina con l’unico Antekounmpo in campo, Thanasis (10) e Teague (15).

Dall’altra parte in evidenza anche Wiseman (già in doppia doppia all’intervallo), Oubre (19) e Bazemore (18). Non è sceso in campo Nico Mannion.

