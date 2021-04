Treviglio reagisce e vince una bella partita contro un’ostica Orzinuovi

TREVIGLIO – ORZINUOVI 90-83

(21-30; 24-13; 19-20; 26-20)

La BCC Treviglio dopo la settimana più travagliata dell’anno ottiene un bel successo su Orzinuovi per chiudere la stagione regolare e restare aggrappata a cavallo dei gironi per i playoff, che ora dipenderanno solo dall’esito di tutti i recuperi rimanenti. Grandissime prestazioni di Borra e Lupusor per i padroni di casa, insieme a un Nikolic regista e protagonista dell’allungo decisivo, mentre per Orzi non bastano i ventelli di Miles e Spanghero. Ora per i bresciani i recuperi determineranno il girone, per evitare uno spettro playout che sarebbe immeritato per quanto mostrato finora.

Partenza a razzo come prevedibile, Miles e Spanghero sparano da fuori ma un Borra dominante nel pitturato insieme a Pepe confeziona il primo vantaggio BCC sull’11-9 dopo 4′ di gioco; Orzi con Hollis e il solito Spanghero infila un 7-0 rapidissimo che portano coach Zambelli a fermare il tempo e parlarci su. Copione che non cambia, Mastellari entra e infila 5 punti rapidi, Treviglio in attacco fatica e Orzi scappa sul +10, un canestro di Frazier da fiato ai padroni di casa ma la terza bomba di Spanghero fissa sul 30-21 la prima frazione di gioco. Parte bene Treviglio con Lupusor e Borra, portandosi subito sul 28-32 che da fiato alla BCC, Orzi non trova più la retina e il 2+1 di Lupusor obbliga stavolta Corbani al timeout per arginare il parziale; l’esterno moldavo non si ferma più, ne infila altri 7 per il 37-32 Treviglio prima che la bomba di Rupil fermi il digiuno di Orzi. Gara bella e viva, Miles e Ancellotti segnano due bei canestri che tengono i padroni di casa sul +1, Bogliardi spara la bomba ma sull’ultima azione Zilli con un bel piazzato sigla il 43-45 con cui si va al riposo. Spanghero la impatta subito con due belle giocate in risposta al solito Borra, ora la gara è più confusa ma ugualmente piacevole, la BCC trova un 9-0 guidato da Nikolic e Pepe per allungare sul 59-50 con Orzi in blackout offensivo e Corbani obbligato al minuto. Miles risponde presente, due bombe in 30″ e nuovamente meno 3 Orzi, Reati sbaglia due comodi tiri e Spanghero piazza il 58-59 che porta stavolta Zambelli alla sospensione. Animi caldi, Treviglio si lascia ingannare da un paio di non fischi e Orzi è brava ad approfittarne con la bomba di Spanghero che vale il sorpasso bresciano con Zambelli nuovamente a fermare la contesa. Nikolic esce bene e sigla l’appoggio del 64-63 con cui si fissa il punteggio al 30′. Frazier e Reati aprono con due triple, Spanghero risponde e la BCC è avanti di 4 lunghezze, quando un grande Lupusor trova il canestro del 75-68 che mette spazio tra le compagini; Treviglio in striscia, Pepe sulla sirena dei 24″ mette il +10, Miles prova a contenere per i suoi ma sempre Pepe risponde per l’86-75 BCC; Zilli trova il 2+1 ma risponde Frazier col piazzato prima che il solito Miles e Spanghero trovino 5 punti per il meno 5 (83-88) a 30″ dal termine. Nel finale i liberi di Frazier siglano il 90-83 con cui termina la gara e consegna la vittoria a una bella e reattiva Treviglio.

TREVIGLIO: Sarto 5, Nikolic 7, Reati 14, Bogliardi 3, Manenti, Ancellotti 2, Frazier 16, Pepe 10, Lupusor 16, Borra 17

ORZINUOVI: Rupil 3, Miles 27, Mastellari 5, Guerra, Galmarini 7, Negri, 5 Tillander, Zilli 9, Spanghero 23, Fokou, Hollis 4

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.