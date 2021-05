NBA – Steve Nash ha indicato il suo personale MVP

Fra circa una settimana la regular season NBA finirà e ci saranno le votazioni per il titolo di MVP.

Mai come quest’anno ci sono diversi giocatori in lizza per la palma di migliore della stagione regolare. Fra di loro Nikola Jokic che qualche giorno fa ha ricevuto l’apprezzamento di Sasha Danilovic.

Fra i “tifosi” del serbo però c’è anche Steve Nash, allenatore dei Brooklyn Nets. “È chiaramente lui l’MVP della regular season”, ha dichiarato il canadese qualche giorno fa, prima di battere i Denver Nuggets 119-125.

Steve Nash, ahead of tonight’s game against the Nuggets: “Clearly, Jokic is the MVP this year…” — Malika Andrews (@malika_andrews) May 9, 2021

