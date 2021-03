NBA – Tutti i record di Russell Westbrook nella mostruosa serata contro gli Indiana Pacers

Un’altra serata da leggenda per Russell Westbrook nella vittoria 132-124 dei suoi Washington Wizards contro gli Indiana Pacers.

Westbrook ha chiuso la partita con 35 punti, 21 assist e 14 rimbalzi, mettendo a segno la 16a tripla doppia della sua carriera con la maglia degli Wizards, diventando il leader all-time della franchigia in questa speciale classifica. Un traguardo pazzesco se si pensa che ha impiegato poco più di metà stagione per raggiungerlo.

Un pronto riscatto per Westbrook che qualche giorno fa, invece, aveva fatto registrare un record negativo poco invidiabile. Questa prestazione mostruosa, invece, ha fatto di lui il primo giocatore nella storia della NBA a realizzare una tripla doppia con almeno 35 punti e 20 rimbalzi.

Inoltre per la quarta volta in carriera ha chiuso con una tripla doppia da almeno 20 punti e altrettanti assist, diventando il migliore di tutti i tempi in questa graduatoria, scavalcando due mostri sacri come Magic Johnson e Oscar Robertson che ci sono riusciti “solamente” tre volte.

Nella gara contro i Pacers, l’ex Rockets è arrivato per la 47a volta in tripla doppia già alla fine del terzo periodo, diventando il migliore degli ultimi 25 anni in questa statistica. Per far capire la portata della cosa, basti pensare che i secondi (Harden e Jokic) ci sono riusciti 13 volte.

Tonight was also the 47th time in his career that Russell Westbrook logged a triple-double within the first 3 quarters of a game. That’s the most by any player in the last 25 seasons (next-closest players are Nikola Jokic & James Harden with 13). https://t.co/bDX4J7kuUn

