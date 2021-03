Luka Doncic e i Dallas Mavericks hanno ottenuto una nuova aggiunta europea alla loro formazione poco prima della trade deadline: Nicolò Melli. Il lungo italiano ex Fenerbahce, Bamberg e Milano era parte della trade NBA che ha portato il tiratore scelto JJ Redick ai Dallas Mavericks in cambio di James Johnson e Wes Iwundu.

Doncic, che proviene dalla Slovenia, è più che felice di avere un altro compagno di squadra che proviene dall’altra parte del mondo (via Callie Caplan del Dallas News).

Doncic sul nuovo compagno di squadra Nicolò Melli: “Gli europei hanno un’ottima connection ed è un bravo ragazzo per lo spogliatoio”.

Luka on new teammate Nicolo Melli: "I know Europeans connect better, but he's a good person for the locker room." — Callie Caplan (@CallieCaplan) March 30, 2021

Se l’affermazione di Doncic fosse davvero vera, allora i Mavericks dovrebbero aspettarsi un sacco di ottime connection sul campo ora che hanno tantissime stelle europee in squadra. Oltre a Doncic e Melli, i Mavs posso contare anche sul lettone Kristaps Porzingis, sul tedesco Maxi Kleber e sul serbo Boban Marjanovic. Cinque europei nella stessa squadra non è la normalità neanche nell’NBA di oggi.

Doncic sta dimostrando di essere un fenomeno per l’NBA e Melli spera di poter dare il proprio contributo, come detto da lui stesso tramite un post su Instagram. L’italiano ha fatto tantissima fatica con la maglia dei New Orleans Pelicans quest’anno, tant’è vero che si è anche parlato di un suo possibile ritorno a Milano prima dell’estate, cosa difficilmente pensabile visto che aveva un ricco contratto NBA da onorare. Chissà se Dallas sarà la sua Bamberg americana.

