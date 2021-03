La Fortitudo Bologna perde Saunders per il finale di stagione

Brutte notizie in casa Fortitudo. Dopo il derby con la Virtus, giocato con carattere ma perso, arrivano aggiornamenti sull’infortunio di Wesley Saunders.

Il giocatore ex Cremona, costretto a guardare dalla panchina la partita contro la Virtus per un infortunio subito nella gara contro Reggio Emilia, non sarà più disponibile fino alla fine del campionato. La società biancoblù ha comunicato che “i test medico-diagnostici hanno evidenziato una lesione del legamento scafo-lunato della mano destra. I tempi di recupero (in attesa dell’esatta definizione) non potranno, in ogni caso, consentire al giocatore di tornare a disposizione per la stagione in corso”. Un’altra brutta notizia per coach Luca Dalmonte, che conta di recuperare l’altro infortunato Withers durante questa settimana ma che dovrà fare a meno di Saunders per la corsa salvezza di questo finale di stagione.

