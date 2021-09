Si apre con una brutta notizia la stagione dei Chicago Bulls, protagonisti della offseason sul mercato. La franchigia ha perso Patrick Williams per una distorsione alla caviglia, i tempi di recupero sono abbastanza lunghi: si parla di 4-6 settimane.

Bulls second-year forward Patrick Williams suffered a severe left ankle sprain and is anticipated to return in 4-to-6 weeks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 24, 2021