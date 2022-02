NCAA, arriva una pesante sanzione per coach Juwan Howard

È arrivata come previsto una sanzione per il comportamento di coach Juwan Howard alla fine dell’ultima partita contro Wisconsin. La mano della Big Ten, la Conference dove gioca la Michigan di Howard, è stata piuttosto pesante e l’allenatore è stato sospeso fino al termine della stagione regolare.

Howard, ex giocatore NBA e da un paio d’anni coach di Michigan, aveva tirato una manata in faccia ad un assistente dello staff di Wisconsin alla fine della partita, durante un litigio scoppiato a metà-campo. Oltre a questo, il tecnico verrà multato di 40.000 dollari oltre ai 130.000 che perderà a causa della sospensione. I 40.000 dollari di multa sono la sanzione pecuniaria più alta della storia della Big Ten, come scritto da Jeff Goodman.

Juwan Howard will be suspended for the last five games of the regular season without pay (130K), and will also receive a 40K fine from the league — the largest in Big Ten history, source told @Stadium.

— Jeff Goodman (@GoodmanHoops) February 22, 2022