Caos tra Michigan e Wisconsin: Juwan Howard tira un pugno ad un assistente

Juwan Howard ha sempre avuto una personalità frizzantina. Per anni è stato veterano di grande utilità in NBA, ora da qualche anno è tornato nel suo college, i Michigan Wolverines, come head coach dopo diversi anni da assistente ai Miami Heat. Finora i risultati sono stati buoni: nel 2021, alla sua seconda stagione da allenatore, ha portato Michigan al Torneo NCAA come seed #1. Quest’anno i Wolverines stanno andando un po’ peggio, con un record di 8-7 nella Big Ten.

Nell’ultimo incontro tra Michigan e Wisconsin però il coach ha completamente perso la testa. Alla fine della gara, vinta dai Badgers 63-77, Howard ha avuto qualcosa da dire all’allenatore avversario, Greg Gard, si è quindi scatenato un mischione all’interno del quale ad un certo punto l’ex centro NBA ha colpito con un pugno in faccia uno degli assistenti di Wisconsin, Joe Krabbenhoft. Da qui è scaturita una rissa che ha coinvolto anche i giocatori delle due squadre, che si sono scambiati spinte e pugni, finché i rispettivi staff non sono intervenuti per calmare la situazione.