NCAA, le statistiche più curiose di UCLA – Gonzaga

La semifinale del torneo NCAA fra UCLA e Gonzaga, vinta da quest’ultima 93-90 in overtime, passerà alla storia del basket collegiale.

La copertina sarà sempre per l’incredibile buzzer beater, quasi da centrocampo, di Jalen Suggs ma ci sono tanti altri aspetti da analizzare. Ci ha provato ESPN elaborando alcune statistiche molto curiose.

Ad esempio la tripla di Suggs è il decimo canestro dal campo decisivo negli ultimi dieci secondi di una gara di Final Four. L’ultima è quella di Kris Jenkins di Villanova contro North Carolina nel 2016.

Gonzaga arriverà alla finale da imbattuta: prima di lei ci erano riuscite solamente 9 squadre ma l’ultima è stata Indiana State con Larry Bird nel 1979. In sette occasioni queste formazioni sono riuscite a vincere la finale.

Gonzaga e UCLA hanno tirato complessivamente con il 58,2% dal campo, la percentuale più alta in una partita delle Final Four dalla finale del 1985 fra Villanova e Georgetown (63%).

Infine qualche curiosità su Johnny Juzang di UCLA: ha segnato 137 punti nel torneo NCAA, diventando il secondo miglior marcatore nella storia dell’università alle spalle di Gail Goodrich che nel 1965 ne ha segnati tre in più.

Juzang ha firmato tre partite da 25 (o più) punti, solamente lo stesso Goodrich ha fatto meglio con 4. Numeri pazzeschi se si considera che nell’ateneo californiano hanno giocato atleti del calibro di Kareem Abdul-Jabbar, Zach LaVine, Jrue Holiday, Kevin Love, Bill Walton, Reggie Miller e Russell Westbrook.

