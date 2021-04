NBA – Nikola Jokic ammutolito durante il discorso di Murray ai fan

Ieri notte, in occasione della gara interna contro gli Orlando Magic, i Denver Nuggets hanno riaperto parzialmente le porte del Pepsi Center ai tifosi. Prima della partita, vinta 119-109, Jamal Murray e Nikola Jokic sono andati al centro del campo per un breve discorso di bentornato ai fans.

A parlare è stato solo Murray, mentre Jokic, nonostante avesse il microfono, è stato zitto. Ha fatto storcere qualche naso il fatto che, quando Murray ha detto “You know what time it is, championship on 3. 1…2…3 CHAMPIONSHIP!”, il centro serbo abbia continuato a rimanere in assoluto silenzio, quasi come non credesse veramente nel titolo NBA. Tutti si aspettavano almeno una frase di benvenuto da Jokic, che dopo la gara ha spiegato perché non ha detto nulla.

“Jamal aveva già detto abbastanza. Qualsiasi cosa avessi detto sarebbe sembrato stupido” ha dichiarato Jokic, tra i candidati all’MVP. Il serbo ha chiuso la gara con una doppia-doppia da 19 punti e 16 assist. Denver ora ha superato i Lakers, sconfitti nel derby di LA, posizionandosi al quarto posto nella Western Conference, a una sola gara dai Clippers. L’anno scorso i Nuggets erano arrivati fino alle Finali di Conference, quest’anno secondo Murray l’asticella si sarebbe ulteriormente alzata: Denver può davvero ambire al titolo?

Nikola said Jamal Murray said enough pre-game that he didn’t need to say anything else. “Whatever I say it’s gonna be stupid.” 🤣 https://t.co/BgI7AwI6hc — Mike Singer (@msinger) April 5, 2021

