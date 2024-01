Nemanja Nedovic SI ACCASCIA a terra due volte e abbandona la gara contro Milano

Era stata una grande partenza quella di Nemanja Nedovic questa sera contro l’Olimpia Milano: il giocatore serbo aveva segnato 8 punti nei primi minuti della gara, che però sono rimasti anche gli unici fino al termine della partita. Nedovic purtroppo non ha giocato molto, ha dovuto abbandonare il campo nel secondo quarto per un infortunio ancora da chiarire del tutto. Le circostanze sono state molto strane: prima il giocatore ha segnato in penetrazione contro Kyle Hines, poi tornando in difesa si è accasciato a terra proprio a centrocampo tenendosi l’addome.

Nedovic ha stretto i denti ed è tornato in campo negli ultimi minuti del secondo periodo, ma dopo appena un possesso si è accasciato nuovamente in campo, stavolta senza aver preso colpi, e lasciando definitivamente il terreno di gioco. Nel post-partita coach Sfeiropoulos ha bollato l’infortunio di Nemanja Nedovic come muscolare, anche se sicuramente le immagini fanno impressione.