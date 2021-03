Nicolò Melli a Dallas nello scambio che coinvolge anche JJ Redick

I Dallas Mavericks fanno la loro mossa di mercato: JJ Redick approda in Texas e si aggiunge alla batteria di tiratori al fianco di Luka Doncic, andando a portare esperienza e difesa al roster di coach Rick Carlisle.

Nello scambio viene coinvolto anche il nostro Nicolò Melli, che si muove in direzione Dallas: il viaggio contrario lo fanno James Johnson, Wes Iwundu e una scelta del secondo giro.

New Orleans sent JJ Redick and Nicolo Melli to Dallas, sources tell @TheAthletic @Stadium .

Sources: Dallas sent James Johnson, Wes Iwundu and a second-round pick to New Orleans to acquire JJ Redick and Nicolo Melli.

Mavericks acquiring two shooters to bolster their depth. Pelicans receive a gritty veteran forward in Johnson, young player and draft asset. https://t.co/WaVX3BKh6T

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021