Nicolò Melli: la commozione, la festa con la famiglia e il bellissimo siparietto con Jasikevicius

Nicolò Melli ha coronato il suo sogno di vincere l’EuroLega. Il capitano della Nazionale coglie una soddisfazione grandissima, contribuendo al successo del Fenerbahce con prestazioni solide nelle due gare delle Final Four.

A fine partita tutta la commozione di Melli e il bellissimo abbraccio con la figlia sul parquet.

L’ex Milano ha raccontato le sue sensazioni a Basketinside.

Tante emozioni bellissime. Sono proprio contento di questo risultato e di averlo condiviso con la mia famiglia. Jasikevicius? Mi ha detto giusto due parole, anche lui aveva un po’ di pressione addosso dopo tante partecipazioni alle Final Four. La partita? Sinceramente non me la ricordo neanche… Sono partite che vinci con i nervi, siamo stati bravi a non mollare quando siamo andati a -7 e poi siamo rimasti sempre avanti nel secondo tempo.