Trapani – Brescia è già iniziata! Scintille a distanza tra Ferrari e Antonini

Trapani – Brescia è già iniziata. La semifinale playoff tra Shark e Germani si accende già prima di gara 1. Botta e risposta a distanza tra i presidenti Mauro Ferrari e Valerio Antonini.

Subito dopo il termine di gara 4 a Trieste, il patron di Brescia ha rilasciato una breve dichiarazione a BresciaOggi: “Ci regaliamo una finale eccezionale, è il nostro Scudetto. Adesso andiamo a Trapani con tutti i documenti in ordine”.

Una battuta che fa riferimento alla vicenda della penalizzazione per le squadre di Trapani, così come per il Brescia Calcio, in seguito a problemi con crediti d’imposta rivelatisi falsi. La dichiarazione non è piaciuta per nulla a Valerio Antonini che ha risposto dal suo profilo X.

Mi fa specie solo che (Ferrari, ndc) dovrebbe sapere la realtà dei fatti vivendo a Brescia ed essendo anche conoscente di Cellino. Ma è chiaro che sa che difficilmente potranno eliminarci e la butta su un livello che non mi sarei aspettato. Dimostriamo sul campo (come ho già detto ai nostri giocatori mandando a tutti questo video) e sugli spalti come ci si comporta con chi si permette di mancarci di rispetto, ossia con classe e vincendo. Ed evitiamo ulteriori polemiche anche perché con Graziella (Bragaglio, ndc) ho un eccellente rapporto che una battuta da tifoso al bar non può certo rovinare. Forza Shark e Venerdì tutti agguerriti al PalaShark.