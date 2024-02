Niente Italbasket nel futuro di Scariolo? La Spagna vuole trattenerlo A TUTTI I COSTI!

Elisa Aguilar è in carica solo da quattro mesi e mezzo, ma l’ex giocatrice della nazionale spagnola e attuale presidente della federazione ha molte questioni da affrontare. Il prolungamento del contratto di Sergio Scariolo, che piace all’Italbasket, e la presenza di Lorenzo Brown nel torneo preolimpico che si terrà a Valencia il prossimo giugno sono due delle questioni più spinose.

“L’ho detto fin dal primo giorno. La priorità è che Sergio sia l’allenatore per i prossimi quattro anni”, ha chiarito Aguilar in un’intervista ad AS. “Non solo in qualità di allenatore, ma anche per quanto riguarda la direzione che dà ai giovani durante gli allenamenti. Sa quali sono le nostre intenzioni e so anche che la FEB è molto importante per lui. Ora è più una questione di tempi”, ha aggiunto il dirigente 47enne.

“Sono convinta che alla fine arriveremo a una conclusione positiva e ci sarà un accordo con Scariolo. Se non volesse esserci, lo sapremmo già. Lui sa che questa è la sua famiglia, è qui da molti anni e in nessun caso danneggerà la FEB con la sua decisione”, ha continuato Aguilar su Sergio Scariolo, che potrebbe decidere di allenare per la prima volta nella sua carriera l’Italbasket post Pozzecco.

