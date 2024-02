FONTECCHIO vs. BANCHERO: Simo segna di più ma Paolo mette il GAME WINNER

Questa notte hanno giocato i Detroit Pistons contro gli Orlando Magic e quindi c’è stata la sfida tra Simone Fontecchio e Paolo Banchero.

Il ragazzo italiano ha messo a refero 17 punti, conditi da 3 rimbalzi, 5 assist e 1 palla recuperata, il tutto tirando 7 su 13 dal campo di cui 3 su 5 da dietro l’arco.

Banchero ha segnato di meno, anche se solo un canestro in meno, perché si è fermato a quota 15. Ha aggiunto 5 rimbalzi, 3 assist e 2 stoppate alla sua prestazione, tirando abbastanza male perché ha chiuso con 5 su 17 dal campo.

Banchero però ha messo a referto il game winner da due che ha regalato il successo ai Magic contro i Pistons di Fontecchio:

Simo ha fatto il suo con i Detroit Pistons, dimostrando ancora una volta di più che ci sta benissimo a questo livello.

Cade Cunningham purtroppo ha di nuovo “sprecato” i suoi 27 punti perché la sua squadra non è stata in grado di portare a casa la vittoria.

Stiamo a vedere come si comporterà la formazione di Motor City da qui a fine anno e soprattutto quante gare riusciranno a vincere. Dopodiché in estate Fontecchio prenderà la sua decisione: retare a Detroit e giocare oppure provare a guadagnarsi spazio in una formazione di media classifica.

