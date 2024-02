Italbasket vs. Ungheria, a che ora si gioca e dove vederla in TV

Vincere ancora per mantenere il primato in classifica, confermare quanto di buono fatto a Pesaro dando continuità e per cominciare a mettere già una piccola ipoteca sulla qualificazione. Vincere soprattutto per chiudere al meglio la prima finestra degli EuroBasket 2025 Qualifiers e iniziare a concentrarsi al meglio sul delicato Pre Olimpico di luglio in Portorico. Insomma, l’Italbasket deve vincere in Ungheria, senza se e senza ma.

Prima, però, c’è l’Ungheria (domenica 25 febbraio, ore 18.00 live su DAZN, Sky Sport Arena e Now), ferita dopo aver perso in Islanda facendosi rimontare dal +9 e perdendo una buona occasione per mettersi alle spalle quella che sulla carta dovrebbe essere la diretta avversaria per ottenere uno dei tre pass del Gruppo B per l’Europeo dell’anno prossimo. In vantaggio per tre quarti a Reykjavík, gli uomini del neo coach sloveno Gasper Okorn (due scudetti e una coppa ungherese con Szombathely dal 2018 al 2021) hanno gettato tutto alle ortiche subendo un 21-14 negli ultimi dieci minuti.

Tra i migliori in campo i più esperti: l’ex Orlandina e Treviso Zoltan Perl (12 punti e 6 assist, terzo marcatore della Champions League con 18.5 punti di media) e Gyorgy Goloman (12 punti e 8 rimbalzi). Buon match per la stella ungherese Adam Hanga: per lui 7 punti, 7 rimbalzi e 5 assist

Vecchie conoscenze del nostro campionato il naturalizzato Mikael Hopkins (Reggio Emilia), Akos Keller (Orlandina) e David Vojvoda (Reggio Emilia). Stiamo a vedere se questa Ungheria infastidirà la nostra Italbasket.

Fonte: ufficio stampa FIP

