Niente NBA per Caboclo, il suo futuro è in EuroLega! E Venezia?

Secondo quanto riportato da TeleSport.rs, Bruno Caboclo ha raggiunto un accordo con la Reyer Venezia per la rescissione del contratto e nei prossimi giorni firmerà ufficialmente un biennale con il Partizan Belgrado.

La saga tra la Reyer Venezia e il brasiliano Bruno Caboclo sembra essere finita, non per l’NBA, ma per l’EuroLega e per una squadra che vuole vincerla come il Partizan.

Il centro che ha brillato alla FIBA Basketball World Cup con il Brasile ha provato a tornare in NBA quest’estate, sostanzialmente non rispettando il suo contratto con i lagunari per giocare 3 amichevoli contro dei team NBA con gli israeliani del Maccabi Ra’anana.

Ora vediamo cosa scriverà la Reyer Venezia sul suo sito ufficiale, ovvero se davvero Bruno Caboclo ha trovato con loro un accordo per interrompere il rapporto e trasferirsi da un’altra parte, in particolar modo al Partizan.

Di certo possiamo dire che il brasiliano non si è comportato per niente in maniera professionale. I contratti vanno rispettati e onorati e lui non l’ha fatto. In più è un vero peccato perché avrebbe fatto divertire parecchio noi tifosi italiani. Le sue zampate sarebbero state da highlights tutti i weekend.

