La NBA sperimenta per l’In-Season Tournament: ogni squadra avrà un campo “speciale”

Tra pochi giorni prenderà il via il primo In-Season Tournament della storia NBA, un torneo a cui parteciperanno tutte e 30 le squadre divise in gironi e che si concluderà a Las Vegas con una finale secca il 9 dicembre. Per l’occasione ci sarà un nuovo trofeo, una coppa presentata nelle scorse settimane, e ciascun giocatore del roster della squadra vincente guadagnerà un bonus di 500.000 dollari.

Poco fa la Lega ha anche svelato che ogni squadra utilizzerà un parquet speciale per le partite del torneo, completamente diverso da quello classico che invece viene usato per le partite “normali”.

Ogni campo sarà interamente dipinto, al centro ci sarà la sagoma della coppa, che sarà stilizzata anche nei due pitturati. Sul lato lungo sarà invece riportato lo slogan della franchigia.