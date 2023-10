Dinos Mitoglou è stato decisivo nel derby tra Panathinaikos e Olympiacos perché ha segnato 16 dei suoi 20 punti nel secondo tempo, oltre ad aver raccolto 10 rimbalzi. Il Panathinaikos Atene ha battuto l’Olympiacos Pireo per 66 a 54 in trasferta. Si è trattata della prima vittoria stagionale dei verdi contro gli acerrimi rivali, dopo due sconfitte in Supercoppa greca e nell’esordio di EuroLega.

Il Panathinaikos è passato da uno svantaggio di 27 a 18 a metà del secondo periodo al 31 a 28 dell’intervallo, per poi passare al 40 a 45 alla fine del terzo periodo, dimostrando tutta la sua forza offensiva e difensiva. L’Olympiacos ha pareggiato a quota 45, però poi ha mollato il colpo nell’ultimo periodo, faticando a trovare canestri, senza riuscire a bloccare la strapotenza fisica di Mitglou, una vera e propria furia nel secondo tempo.

Ergin Ataman può tirare un sospiro di sollievo dopo le prime 2 sconfitte, non sappiamo se una terza gli sarebbe stata perdonata tanto facilmente da parte della dirigenza. Non parliamo di esonero, quello sarebbe stato abbastanza impossibile, però gli avrebbero fatto pesare e non poco questi risultati. Fortunatamente per lui e per i Greens alla fine è arrivato un successo e ora possono rimettere la testa sull’EuroLega.

Leggi anche: Gallinari: “Rimpianti? Infortuni… e forse essere stato poco egoista!”