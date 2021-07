Nigeria, i 16 pre-convocati per le Olimpiadi di Tokyo

La Nigeria sarà nel girone dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, insieme anche ad Australia e Germania. La Nazionale africana nelle scorse ore ha pubblicato l’elenco dei 16 pre-convocati che prenderanno parte ai Giochi, dal quale poi usciranno i 12 definitivi.

Tanti gli NBA, a partire dal coach: Mike Brown. In lista poi ci sono Jahlil Okafor, Josh Okogie, Precious Achiuwa, Gabe Vincent, KZ Okpala, Chimezie Metu e Jordan Nwora. In più alle Olimpiadi la Nigeria potrà avere anche due giocatori di assoluto valore in Europa come Stan Okoye ed Ekpe Udoh.