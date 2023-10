Nik Melli su Kevin Pangos: “È in difficoltà, ma è uno che si allena”

In casa Olimpia Milano continua a tenere banco il “caso” Kevin Pangos. Ettore Messina ha deciso di dargli fiducia, confermandolo come playmaker di riferimento della formazione biancorossa. Finora però il canadese non ha ricambiato questa fiducia, floppando in tutte le prime uscite stagionali di Milano. Nella giornata di ieri il Corriere della Sera aveva inoltre pubblicato un durissimo editoriale nei confronti di Pangos, arrivando a invocarne l’allontanamento dalla squadra.

Nelle scorse ore è stato invece Nicolò Melli a parlare della questione, ospite di DAZN Got Game, un nuovo programma della piattaforma di streaming dedicato proprio al basket e condotto da Matteo Gandini. Il capitano di Milano ha ammesso che Pangos sta giocando male, ma ha aggiunto che ora sta a lui e ai suoi compagni capire come aiutare il canadese ad uscire da questa spirale negativa.

“Kevin viene da una situazione un po’ complicata, l’anno scorso ha avuto un infortunio e per noi le cose non andavano bene. Poi è arrivato Shabazz Napier e le cose sono andate benissimo. Shabazz va via e torna lui. C’è un po’ di pressione e Pangos la avverte perché secondo me è un ragazzo molto sensibile, è un bravo ragazzo, è uno che si allena e si dedica a quello che fa. Io penso sempre a come posso aiutare un compagno, in difficoltà o meno. Ad esempio Nikola Mirotic. Come posso aiutarlo a esprimersi al meglio e a darci una mano ancora di più? Tutti noi possiamo fare qualcosa in più per mettere Pangos nelle condizioni di giocare meglio, perché ovviamente non sta giocando bene. Ma non è l’unico, anche io ad esempio sono uno di quelli che potrebbero tranquillamente essere chiamati in causa“ ha detto Melli parlando con Pierluigi Pardo.