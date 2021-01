Nikola Jokić è cestisticamente “innamorato” di un suo compagno di squadra

Parlando con i giornalisti dopo la vittoria contro i Golden State Warriors, Nikola Jokić ha ammesso che vuole giocare con un suo compagno di squadra per il resto della sua carriera. Probabilmente starete tutti pensando a Jamal Murray ma invece, sorprendentemente, lui si riferiva a JaMychal Green.

Alla domanda sui suoi primi pensieri di Green, il centro serbo non ha avuto altro che complimenti per il suo nuovo compagno di squadra. Jokić lo ha definito “fantastico” e ha lodato la sua energia e il suo impegno in campo.

Nel frattempo, a Green è stato chiesto anche dei suoi pensieri sulle osservazioni del due volte All-Star. Il veterano di 30 anni ha fatto un bel sorriso e ha attribuito il suo stile di gioco e la sua mentalità al motivo per cui ha sviluppato rapidamente una così buona chimica con la star dei Nuggets.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.