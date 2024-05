Pacers in stato di grazia in Gara-7, Knicks incerottati e sconfitti

I New York Knicks si presentavano a Gara-7 di questa sera con OG Anunoby appena recuperato dopo circa 2 settimane di assenza per un problema muscolare e Josh Hart a mezzo servizio (a stare larghi) per via di uno stiramento addominale subito in Gara-6. La strada per le Finali di Conference era più che mai in salita, missione diventata impossibile quando gli Indiana Pacers hanno iniziato a tirare col 72% dal campo nel primo tempo.

Quello dei Pacers è stato il miglior primo tempo al tiro degli ultimi 25 anni nei Playoff NBA. L’infallibilità di Indiana ha portato i Knicks ad arrivare a -15 all’intervallo e soccombere poi nel secondo tempo, anche perché nel frattempo si è infortunato anche Jalen Brunson. La star di New York ha riportato una frattura alla mano e ha dovuto abbandonare anzitempo il campo, lasciando i Knicks a ruotare in soli 7 uomini.

Alla fine Donte DiVincenzo ha segnato il suo career-high ai Playoff, 39 punti, ma New York ha perso nettamente 109-130. Grande effort di squadra invece per i Pacers, che hanno chiuso col 67% dal campo e un incredibile 54% da tre punti. Il miglior marcatore è stato Tyrese Haliburton con 26 punti, seguito dai 20 punti di Pascal Siakam e di Andrew Nembhard.