Paul Pierce impazzisce dopo l’eliminazione dei Knicks e CALPESTA la maglia di Brunson

Gli Indiana Pacers hanno vinto la serie contro i più quotati New York Knicks in Gara-7 al Madison Square Garden. I Knicks hanno di sicuro diverse attenuanti visto che erano privi di Julius Randle, Mitchell Robinson, Bojan Bogdanovic e avevano OG Anunoby e Josh Hart a mezzo servizio. In più, i Pacers hanno tirato col 72% dal campo nel primo tempo e il 67% in totale, una vera e propria serata di grazia. Indiana ora troverà i Boston Celtics nelle Finali di Conference e non parte di certo col favore del pronostico. Alla fine di Gara-7, vinta dai Pacers di 21 punti, sui social Paul Pierce è esploso contro Jalen Brunson, tra l’altro infortunatosi nel corso della partita: la bandiera di Boston ha postato un video in cui calpesta e prende a calci la maglia della stella di New York.

Celtics e Knicks non si sono mai amati, ma perché Pierce ha preso così a cuore la sconfitta di New York? Non c’è un motivo apparente, ma non è la prima volta che nell’ultimo periodo The Truth se l’è presa con i Knicks. Pochi giorni fa, prima di Gara-6, durante la trasmissione di Fox Sports “Undisputed”, li aveva chiamati “scarti” sottolineando come nessun giocatore fosse stato scelto da New York al Draft.