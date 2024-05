La Stella Rossa Belgrado SWEEPPA il Partizan nelle finali di ABA League

La Stella Rossa Belgrado ha sconfitto il Partizan per 82 a 76 in trasferta in gara-3 delle finali di ABA League, spazzando via la serie e vincendo il titolo per la settima volta nella storia del club. Si tratta della prima vittoria della Stella Rossa sui suoi acerrimi rivali nelle finali ABA.

Nemanja Nedovic e Branko Lazic hanno assicurato la vittoria alla Stella Rossa con 4-4 ai tiri liberi negli ultimi secondi e dopo che il Partizan aveva tentato di rimontare da 55-65 nel quarto quarto, riducendo il deficit a 68-70 con 5:43 da giocare. Aleksa Avramovic ha realizzato una tripla per il 75-78 e poi Jaleen Smith ha fatto 1-2 dalla linea a 16 secondi dalla fine, ma questo è stato l’ultimo punto dei padroni di casa.

Il Partizan ha giocato senza uno dei suoi giocatori principali, James Nunnally, a seguito di una rissa tra lui e Stefan Lazarevic della Stella Rossa Belgrado dopo l’allenamento mattutino. Anche Lazarevic ha saltato gara-3 di questa sera.

Si tratta del primo sweep nelle finali della Lega ABA dalla stagione 2016-17, quando la Crvena Zvezda vinse il titolo con una serie di vittorie per 3-0 contro il Cedevita.

