Nikola Jokić parla del Team LeBron all’All-Star Game, di cui anche lui farà parte

Si può dire con certezza che Nikola Jokić dei Denver Nuggets sia felice di essere nel Team LeBron. Il serbo è stato scelto da LeBron James come parte della sua squadra di partenza per l’All-Star Game di questa domenica ad Atlanta. Sarà al fianco di James e di Luka Dončić, Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo.

Told Nikola he was drafted to Team LeBron with Giannis, Luka, Steph and himself.

“That’s a pretty good team, I’m not gonna lie.”

