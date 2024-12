Nikola Jokic raggiunge Magic Johnson in una classifica di FENOMENI di triple doppie

Il termine “generazionale” viene spesso utilizzato negli sport professionistici quando si parla di un giocatore che ottiene un grande successo individuale. Nella NFL, Patrick Mahomes è un esempio di talento generazionale, visto che il prossimo febbraio si appresta a vincere il suo terzo Super Bowl consecutivo. Nell’NBA, è giusto dire che Nikola Jokic è uno di quei talenti generazionali.

Nonostante sia stato notoriamente scelto durante uno spot pubblicitario di Taco Bell nel Draft NBA del 2014, Jokic ha superato di gran lunga le aspettative che si potevano avere su di lui. Pur essendo già tre volte MVP della lega e campione NBA, questa sera è riuscito a scalare le classifiche in una categoria statistica importante.

Nikola Jokić ha registrato la sua ottava tripla-doppia della stagione. È la 138ª della sua carriera, raggiungendo Magic Johnson al terzo posto nella classifica di tutti i tempi.

