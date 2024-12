John Brown III è guarito ed è vicinissimo ad una squadra di EuroLega

John Brown III è stato rilasciato dall’AS Monaco appena prima dell’inizio della stagione, decisione che aveva anche causato qualche polemica. Il motivo del taglio erano le condizioni fisiche dell’americano, che in estate si era operato alla spalla e non avrebbe recuperato prima di dicembre. Ora ci siamo quasi, Brown dovrebbe essere pronto per giocare entro un paio di settimane e per questo il suo profilo è sempre più interessante per le squadre di EuroLega alla ricerca di un rinforzo soprattutto nella metà campo difensiva. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato addirittura a una squadra italiana: Scafati.

Secondo quanto riportato da BasketNews, Brown sarebbe in trattativa avanzata con la Stella Rossa e l’annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni. L’ex Brindisi, che ha giocato in EuroLega dal 2021 all’anno scorso tra Unics Kazan e Monaco, negli ultimi anni è stato tra i migliori difensori della competizione. Nella passata stagione al Monaco, aveva mantenuto 6.0 punti e 3.7 rimbalzi di media.

La Stella Rossa attualmente è in corsa per i Playoff e occupa la 9° posizione in classifica.